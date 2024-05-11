بنتيجة 14-0 أطفال برشلونة أبطالًا لليجا.. مستقبل النادي الكتالوني في خير!

مستقبل برشلونة في أمان...

حقق فريق برشلونة، تحت 12 عامًا لقب الدوري الإسباني بعد فوزه على فريق إي برات بنتيجة 14-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيوتات إسبورتيفا.

وحقق الفريق الكتالوني للناشئين، فوزه رقم 29 من ضمن 30 مباراة في الدوري، وكانت الهزيمة الوحيدة لهم هذا الموسم امام فريق كورنيلا، صاحب المركز الثاني.

وفي الـ 30 مباراة التي خاضها أبناء المدرب خوانان جيل، سجل الفريق 380 واستقبلت شباكهم 17 هدفًا فقط، ولكن بحسب موقع الاتحاد الكتالوني فإن الفريق سجل 269 هدفًا، لأنه بعدما يصبح الفارق أكثر من 10 أهداف لا يتم احتساب أي أهداف أخرى.

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وتألق مهاجم الفريق فودي ديالو، والذي سجل 97 هدفًا، مع فريق برشلونة للناشئين هذا الموسم، بينما يأتي خلفه لاعب الوسط الأعسر ديفيد مورينو بعد تسجيله 50 هدفًا.

وبهذا يواصل برشلونة، سيطرته على دوريات الناشئين هذا الموسم، إذ حقق الفريق ثمانية ألقاب دوري من التسعة التي يتنافس فيها بمختلف الأعمار، فقط فريق تحت 8 أعوام لم يحقق اللقب.