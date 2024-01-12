بمناسبة عيد ميلاده .. روديجر يصف نجم ريال مدريد بـ"الكلب"

تهاني خاصة لنجم ريال

استمرارًا لجنون المدافع الألماني أنطونيو روديجر، قام نجم ريال مدريد بتهنئة زميله بعيد ميلاده بلقب غير متوقع.

داني كارباخال احتفل بعيد ميلاده الثاني والثلاثين في أفضل توقيت ممكن، بحصوله على لقب رجل المباراة في فوز فريقه على أتلتيكو مدريد بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وهو اللقاء الذي نجح فيه المدافع في التسجيل ليقود ريال لخوض شوطين إضافيين.

اللاعب تلقى العديد من التهاني عبر حسابه على موقع "إنستجرام" بمناسبة عيد ميلاده من عائلته وزملائه بريال مدريد، وكان على رأسهم فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس، فران جارسيا، خوسيلو، براهيم دياز وأيضًا روديجر.

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سيبايوس أطلق عليه لقب "إمباربا"، ووصفه براهيم دياز بشريكه في لعبة "ماريو كارت"، بينما قال روديجر عنه بأنه "بيتبول" في إشارة إلى أحد أنواع الكلاب.

ولم يكن لقب فيديريكو فالفيردي أقل غرابة في وصفه لكارباخال حيث قال له:"أنت ثور".

ويطمح المدافع الإسباني في مواصلة مستوياته المبهرة مع ريال، عندما يلعب الفريق يوم الأحد المقبل أمام برشلونة بنهائي كأس السوبر في كلاسيكو فريد من نوعه بالمملكة العربية السعودية.