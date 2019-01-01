بمشاركة وردة.. أتروميتوس يهزم أريس سالونيكا بثنائية

عمرو وردة يقدم مستوى مميز مع فريقه اليوناني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق أتروميتوس الفوز على نظيره أريس سالونيكا، بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثامنة والعشرون من منافسات الدوري اليوناني الممتاز.

وشارك عمرو وردة، لاعب منتخب مصر ضمن التشكيل الأساسي لأتروميتوس اليوناني، منذ بداية اللقاء، حتى الدقيقة 93 عندما خرج خلال التغيير الثالث لفريقه.

في الدقيقة 17 من عمر اللقاء أحرز أتروميتوس الهدف الأول عن طريق جرجيوس مانويوس، ليفاجيء أصحاب الأرض بهدف التقدم سريعًا.

وأضاف إيفتيميس كولوريس الهدف الثاني لأتروميتوس في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، لينهي على آمال أصحاب الأرض سريعًا قبل دخول الشوط الثاني.

ويحتل أتروميتوس المركز الرابع في ترتيب الدوري اليوناني برصيد 49 نقطة بينما يأتي أريس في المركز السادس برصيد 43 نقطة.

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وأحرز عمرو وردة هدفين في منافسات الدوري اليوناني حتى الأن مع أتروميتوس حيث يعد من الأعمدة الأساسية في الفريق في الفترة الأخيرة.