بمشاركة وردة.. أتروميتوس يحقق الفوز على باناثينايكوس بثنائية

أتروميتوس يحتل المركز الرابع في الدوري اليوناني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق نادي أتروميتوس الفوز على نظيره باناثينايكوس، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري اليوناني التي أقيمت على ملعب الأول.

وشارك عمرو وردة لاعب أتروميتوس ومنتخب مصر، في المباراة كبديل في النصف الثاني من اللقاء الذي نجح أصحاب الأرض في حسم النتيجة لصالحه.

انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بين الفريقين ولكنه شهد غزارة من ناحية الكروت الصفراء حيث حصل اللاعبين على 5 بطاقات صفراء.

وفي الشوط الثاني تمكن أتروميتوس في التقدم عن طريق برونو في الدقيقة 61 ليفاجيء الضيوف بعد مرور 15 دقيقة فقط من عمر النصف الثاني من اللقاء.

ودخل عمرو وردة بديلًا في الدقيقة 63 بدلًا من أوجراي ليسعى المدرب للحفاظ على التقدم واللعب على المرتدات لحسم الثلاثة نقاط لصالحه.

وتمكن كولوريس في إحراز الهدف الثاني لأتروميتوس في الدقيقة 72 بصناعة ريسفانيس، لينهي على آمال الضيوف بالعودة للقاء مرة أخرى.

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وارتفع رصيد أتروميتوس إلى 52 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري اليوناني بينما تجمد رصيد الضيف عند 33 نقطة في المركز الـ10.