بمشاركة مصطفى محمد .. جلطة سراي يفوز على قونيا ويحتل وصافة الدوري التركي

جلطة سراي يفوز على قونيا سبور بهدف دون رد

حقق فريق نادي جلطة سراي الفوز على نظيره قونيا سبور، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 38 ضمن منافسات دوري السوبر التركي، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري مصطفى محمد أساسيًا، حيث لعب الشوط الأول كاملًا، حتى قرر المدير الفني فاتح تريم تغييره، ونزول الهولندي ريان بابل بدلًا منه.

جدول مباريات وترتيب جلطة سراي في الدوري التركي 2020-21

وشهد الشوط الأول هدوء، مع انحسار الكرة في وسط الملعب دون أي خطورة تذكر، حتى بدأ جلطة سراي خلال الجزء الأخير من الشوط ضغطه الهجومي من أجل تسجيل هدف التقدم.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى فاتح تريم 3 تغييرات دفعة واحدة، بنزول ريان بابل بدلًا من مصطفى محمد، وإيمري أكبابا بدلًا من إيمري كلينتش، وتايلان أنتاليالي بدلًا من إيتيبو، بهدف تكثيف الجانب الهجومي.

وتمكن إيمري أكبابا من تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 87 من عمر المباراة، ليخطف 3 نقاط مهمة لفريقه.

الهدف جاء من متابعة لتسديدة ريان بابل، الذي أطلقها من خارج منطقة الجزاء، ليتصدى لها حارس قونيا وترتد منه، ويتابع أكبابا الكرة ويسددها في الشباك.

وبذلك يرفع جلطة سراي رصيده إلى النقطة 72 في وصافة ترتيب فرق الدوري التركي، خلف بشكتاش المتصدر برصيد 78 نقطة، ومتساويًا مع فنربخشه صاحب المركز الثالث، ويتبقى له مباراة.