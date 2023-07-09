بمشاركة طفل .. توني كروس يثير الجدل بشأن انضمام مبابي إلى ريال مدريد

رسالة واضحة من نجم ريال مدريد عن مستقبل مبابي

أثار توني كروس، نجم فريق ريال مدريد الجدل بشأن مستقبل كيليان مبابي واقترابه من الانضمام للنادي الملكي.

وتعقدت العلاقة بين مبابي وإدارة ناديه باريس سان جيرمان بسبب تصريحات اللاعب الأخيرة، وتؤكد التقارير أن الفريق الباريسي يرغب في بيع نجمه هذا الصيف.

ونشر كروس، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيها رسالة واضحة عن مبابي ومستقبله.

ويتواجد حاليًا كروس، في معسكر لكرة القدم في أكاديميته بكولونيا، وظهر في الصورة ومعه طفل يرتدي قميصًا أبيض برقم سبعة وعليه اسم مبابي.

ووفقًا لتقارير صحفية رفض مبابي ثلاث عروض من إدارة باريس سان جيرمان لتمديد عقده، مما أثار غضب ناصر الخليفي رئيس النادي الذي هدده بالاستبعاد والرحيل هذا الصيف وليس الموسم القادم.