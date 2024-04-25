بمشاركة إيكاردي .. برومو أغنية واندا نارا الجديد يثير الجدل!

الثنائي لا يتوقف عن إثارة الجدل!

منذ بدء علاقتهما معًا قبل 10 سنوات تقريبًا، لا يتوقف الثنائي ماورو إيكاردي وواندا نارا عن إثارة الجدل، وتلك المرة كانت الجرعة الجدلية مضاعفة بمقطع فيديو غريب نُشر على حساب إنستجرام الخاص بالمطربة الأرجنتينية.

علاقة الثنائي أقيمت على أنقاض زواج واندا نارا من ماكسي لوبيز زميل إيكاردي في سامبدوريا، وقد أدت إلى غضب كبير تجاههما من جمهور كرة القدم خاصة الإيطالي، نظرًا لأنها تضمنت جانب كبير من الخيانة.

واندا روجت لأغنيتها الجديدة "AMOR VERDADERO" بمقطع فيديو ظهرت به مع زوجها، إيكاردي، في أوضاع ساخنة، ومن المنتظر إطلاق "الكليب" الخاص بالأغنية كاملة اليوم الخميس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إيكاردي كان قد بدأ مسيرته في أوروبا مع شباب برشلونة ثم انتقل إلى سامبدوريا وبعدها لعب للإنتر قبل أن يخوض تجربة في باريس سان جيرمان وينتهي به المطاف في جلطة سراي.

صاحب الـ31 عامًا لعب 9 مباراة في الدوري التركي هذا الموسم سجل بها 20 هدفًا وصنع 8.