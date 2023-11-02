بمشاركة السير أليكس فيرجسون .. سبب صادم حرم مانشستر يونايتد من بيلينجهام!

خطوة كانت ستغير مسيرة اللاعب بشكل كامل

كشف ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، عن السر الذي حرم الشياطين الحمر من التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام.

يونايتد دخل في منافسة شرسة على ضم اللاعب عندما كان عمره 16 سنة في 2020 بعد تألقه مع برمنجهام سيتي، ولكنه اختار بوروسيا دورتموند الذي تعاقد معه بـ25 مليون جنيه استرليني، والذي كان محطة رئيسية في مسيرته قبل انتقاله لريال مدريد بالميركاتو الصيفي الماضي.

وقال فيرديناند عبر قناته على موقع "يويتوب":"ما سمعته هو أنه أراد بعض الضمانات من أجل اللعب بانتظام مع الفريق الأول ولكن يونايتد لم يكن بقدرتهم منحه ذلك، هذا ما عرفته من مصدر موثوق".

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وأضاف:"بعدما رفضوا منحه الضمانات الكافية قال لهم: أعرف قيمتي جيدًا وإذا لم تقدروني بالطريقة التي أرى بها نفسي سأذهب إلى الانتقال لنادٍ آخر".

وكانت صفقة انتقال بيلينجهام ليونايتد قد وصلت لمراحل متقدمة للغاية، حيث ذهب في جولة بمقر النادي مع عائلته في ساحة كارينجتون بمشاركة السير أليكس فيرجسون ولكنه اختار دورتموند في النهاية.

يذكر أن صاحب الـ20 سنة يمر بمرحلة مبهرة في مسيرته منذ انتقاله لريال مدريد، بتسجيل 13 هدفًا في 13 مباراة لعبها مع النادي الإسباني حتى الآن.