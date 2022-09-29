البرتغالي يحطم الأرقام القياسية حتى بعد الاعتزال

بينما كان معتادًا على ترك الخصوم يركضون وراءه دون جدوى حين كان لاعبًا، يحطم البرتغالي لويس فيجو المدافعين وكذلك الأرقام القياسية بعد اعتزاله في تحديات من نوع مختلف.

لقد كتب الأسطورة البرتغالي اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ولكن في شيء لم يطرقه لاعبو كرة القدم من قبل.

ففي العشرين من أغسطس الماضي، شارك الأسطورة البرتغالي في مباراة 4 ضد 4، ليس العدد هو الشيء الأهم، وإنما أن المباراة كانت تقام على ارتفاعع 6166 مترًا فوق سطح الأرض!.

بذلك باتت تلك المباراة الأكثر ارتفاعًا فيما يتعلق بمكان لعبها في التاريخ، وهي المباراة التي نظمتها منظمة "ماستر كارد".

مباراة فضائية!

الملعب الذي جرت عليه أحداث المباراة كان بمساحة 75 مترًا مربعًا انعدمت فيها تمامًا الجاذبية الأرضية، وبالتالي بات فيجو وباقي اللاعبين مضطرين للتشبث بقضبان حديدية في الأعلى للتحكم في ركل الكرة وترويضها، وفي بعض الأحيان كانوا يتركون أنفسهم دون جاذبية في لقطات طريفة.

المباراة جمعت فيجو بلاعبين سابقين من أمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط ومن بينهم لاعبات كرة قدم نسائية، وانتهت بفوز فريق لويس فيجو 2-1.

برغم عمره البالغ 49 عامًا، يستطيع لويس فيجو أن يكتب اسمه من جديد في صفحات المجد المتعلقة بكرة القدم، وهكذا يكون الأسطورة.