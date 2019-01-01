الدوري الإسباني

بلد الوليد ضحية جديدة في عداد ميسي الـ50

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النجم الأرجنتيني سجل ضربة حرة جديدة في مرمى ضيف برشلونة

نجح ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثالث لفريقه برشلونة في مرمى بلد الوليد على ملعب كامب نو وذلك ضمن مباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي.

 

كان النادي الكتالوني قد تقدم في بداية الشوط الأول ثم تعادل الفريق الضيف، ونجح بعد ذلك فيدال في تسجيل هدف التقدم مرة أخرى بعد تمريرة سحرية من ميسي، حتى أضاف ليو الهدف الثالث من ضربة ثابتة أكثر من رائعة.

وبذلك يصل ميسي للضربة الحرة الـ50 في مسيرته الكروية ويُزيد الفارق عن جميع المنافسين له في ذلك بالسنوات الخمس الأخيرة.

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حيث سجل ليو 20 ضربة ثابتة في آخر 5 سنوات بينما في المركز الثاني بيانيتش الذي سجل 9 ويليه ديبالا برصيد 8 ثم باريخو برصيد 5.

يذكر أن ليو ميسي غاب عن بعض مباريات بطولة الدوري هذا الموسم بسبب الإصابة ولكنه منذ عودته تحسن وضع الفريق الكتالوني بشكل ملحوظ ونجح البرغوث في تسجيل ثلاثة أهداف حتى الآن.

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