بسبب سوء الأداء.. جماهير ريال مدريد تطلق صافرات الاستهجان ضد اللاعبين!

لماذا غضب المشجعون؟

أطلقت جماهير ريال مدريد صافرات الاستهجان على لاعبي الفريق، عقب نهاية الشوط الأول من مواجهة بلد الوليد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وتعادل ريال مدريد أمام مايوركا (1-1) في الجولة الافتتاحية، قبل أن يفوز على بلد الوليد بثلاثية نظيفة، رفعت رصيده إلى 4 نقاط.

وأنهى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الشوط الأول أمام بلد الوليد دون أهداف، وقدم لاعبو البلانكوس أداءً سيئًا سددوا فيه مرة واحدة فقط على المرمى.

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وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإنه عقب إطلاق صافرة نهاية الشوط أطلقت جماهير البرنابيو صافرات الاستهجان بسبب الأداء السيئ، بينما كان اللاعبون في الطريق إلى غرفة خلع الملابس وقبلها عندما استحوذ نجوم بلد الوليد على الكرة لفترة طويلة دون قطعها من قبل عناصر ريال مدريد.

وأوضحت أن صافرات الجماهير كانت تعبيرًا عن الغضب مما كانوا يرونه في الملعب، وكانت مسموعة بدرجة كافية، رغم أنه لم تطلقها كل الجماهير الحاضرة.

وجاء الشوط الثاني مختلفًا، حيث نجح ريال مدريد في تسجيل ثلاثية عن طريق "فالفيردي وبراهيم دياز وإندريك".