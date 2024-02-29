بلباو وأتلتيكو مدريد | الألتراس يتورط في أحداث عنف دامية خارج أسوار "سان ماميس"

حطموا السياج واعتدوا على الجماهير!

اندلعت اشتباكات قوية وأعمال شغب، خارج أسوار ملعب سان ماميس، الذي يستضيف مباراة أتلتيك بلباو وضيفه أتلتيكو مدريد، التي تقام في وقت لاحق مساء اليوم.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على بلباو، اليوم الخميس، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بلباو (1-0).

ونشرت شبكة "TheObjectiv"، مقطع فيديو يظهر اعتداء المئات من مشجعي نادي أتلتيك بلباو على الأمن ومحاولة كسر السياج المحيط بملعب سان ماميس، في محاولة لاقتحام المعلب.

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كما انتشرت مقاطع أخرى لمجموعة ألتراس "هيري نورتي"، الداعمة لنادي أتلتيك بلباو وهي تعتدي على الجماهير في إحدى الحانات، في تصرف استنكرته جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويطمح أتلتيك بلباو للفوز اليوم أو التعادل على أقل تقدير، من أجل تأمين تذكرة العبور إلى النهائي رقم 40 في تاريخه ببطولة كأس الملك، والسادس في آخر 15 عامًا.