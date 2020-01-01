بلاسيوس: تشرفت بمفاوضات ريال مدريد ولهذا وقعت لليفركوزن

للمرة الأولى .. الموهوب الأرجنتيني يفصح عن مفاوضات ريال مدريد

اعترف الوافد الجديد على باير ليفركوزن إسيكييل بالاسيوس، أنه كان مرشحًا للانضمام إلى صفوف ريال مدريد قبل خروجه من ناديه الأرجنتيني السابق ريفر بليت.

ورغم تهافت العروض على الموهوب الأرجنتيني البالغ من العمر 21 عامًا، إلا أنه استقر في النهاية على خيار التوقيع لفريقه الألماني الجديد، مقابل رسوم قُدرت بنحو 17 مليون يورو.

وارتبط مستقبل بالاسيوس بالنادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن من سوء طالعه تعرض لإصابة سيئة في نفس يوم خضوعه للفحص الطبي من قبل أطباء ريال مدريد، وذلك وفقًا ما أوردته الصحف الإسبانية الصيف الماضي.

وعندما سُئل صاحب الشأن عن صحة هذه الأنباء، قال "لقد تشرفت جدًا بحضور ممثلي ريال مدريد إلى منزلي في الأرجنتين".

وأضاف "تعلمت منهم أن أكون لاعبًا مهمًا، كان هذا كل ما في الأمر، وبالنسبة لي .. جئت إلى هنا وأعرف أن الأندية الكبرى تراقب ليفركوزن عن كثب".

وتابع بشأن سبب اختياره لليفركوزن بالذات قائلاً "حاجتي للتطوير كانت من أهم أسباب اختياري التوقيع للنادي، وأعلم جيدًا أن ليفركوزن لديه ما أريده لأتقدم خطوة إلى الأمام في مسيرتي، وكما ذكرت لأن الأندية الكبيرة تنظر للنادي دائمًا".

وفي ختام حديثه، تعهد ببذل كل ما في وسعه مع الفريق مع عودة استكمال النصف من الموسم، ليؤمن مكانه في قائمة منتخب بلاده المشارك في كوبا أمريكا 2020.