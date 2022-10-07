ليلة حافلة في مسيرة النجم الشاب إندريك

ليلة تاريخية عاشها إندريك، موهبة بالميراس المستهدفة من ريال مدريد وبرشلونة، بتسجيل الظهور الأول له كلاعب محترف مع النادي البرازيلي.

صاحب الـ16 سنة ظهر مع فريق بالميراس مساء الخميس، في الفوز على كوريتيبا بملعب أليانز باركي بنتيجة 4/0، ليكون أصغر لاعب في تاريخ ناديه.

وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسيرة إندريك، الذي يعتبر من الأهداف الرئيسية لريال وبرشلونة وكذلك تشيلسي بسبب موهبته الاستثنائية.

كيف كان الظهور الأول لإندريك؟

اللاعب دخل في الدقيقة 23 من الشوط الثاني، وسط حالة من الجنون لجماهير الفريق عندما كانت النتيجة تشير إلى فوز فريقه 3/0 على الخصم.

مشاركة إندريك الأولى كلاعب محترف شهدت بعض الأحداث المثيرة، حيث أبهر الجميع بمراوغاته والطريقة التي أرهق بها مدافعي كوريتيبا في الدقائق الأخيرة.

وقال صاحب الـ16 سنة بعد هذا الظهور:"هذا الحشد هو الذي أردته طوال حياتي، أنا من مشجعي بالميراس، الجماهير تنتقدني أحيانًا ولكنني أعلم أنهم يفعلون ذلك من أجل مصلحتي".

وأضاف:"كنت متشوقًا لرؤية هذا الحشد يصرخ باسمي وهذا جيد جدًا، يجب أن أشكر زملائي والمدرب على هذه الفرصة، الآن أمامنا 8 مباريات مثل النهائيات للفوز بلقب الدوري".

إلى أين يذهب إندريك؟

الكاميرات أظهرت دوجلاس والد اللاعب وهو في حالة تأثر بعد الظهور الأول لابنه كمحترف، بسبب الأوقات العصيبة التي عاشتها العائلة والمعاناة من الفقر وصعوبة إيجاد الطعام.

ويبدو أن إندريك سيمنح والده المزيد من الأسباب للفخر قريبًا، بسبب رغبة ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي في ضمه، وجلوسهم مع وكيل أعماله حول صفقة محتملة قد تحدث في أي وقت.

اللاعب قال بعد المباراة:"أريد الوصول إلى القمة مع بالميراس، نريد دائمًا المزيد من الألقاب، لو ذهبت إلى أوروبا يومًا ما، أريد العودة مرة أخرى وأكون بطلًا للعالم وأحصل على كوبا ليبرتادوريس".

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية فإن الشرط الجزائي في عقد إندريك مع بالميراس يبلغ 60 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قد لا يمانع أي من الكبار دفعه لاقتناص اللاعب.