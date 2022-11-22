بقيادة سعودية.. كأس العالم يسحق أبطال القارات!

سقوط مستمر لأبطال القارات في كأس العالم

عودتنا بطولة كأس العالم على المفاجآت الدرامية بكل تأكيد، المونديال لا يصبح مونديال إلا لو حدث فيه لقطات سينمائية وأشياء تشعرك بالرغبة على الاستمرار في المشاهدة لمعرفة نهاية القصة.

وما يعطي المنافسة طعمًا أفضل ومنظرًا أجمل هو الأحداث غير المتوقعة التي تتزامن مع البطولة القارية الأغلى في تاريخ لعبة كرة القدم.

وما يحدث في مونديال قطر هو خير دليل على ذلك، فيمكننا أن نسرد معكم بعض الأحداث التي ربما تستغربوا حدوثها، ولكنها حقيقة بالفعل!

ولكي ندخل في القصة، دعونا نستعرض معكم مصير أبطال القارات في بطولة كأس العالم قطر 2022 حتى الآن.

ما هو مصير أبطال القارات؟

البداية كانت مع غياب بطل بطولة كأس الأمم الأوروبية عن المونديال، حيث فشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

ومع انطلاق البطولة، لعب بطل القارة الآسيوية، منتخب قطر ضد الإكوادور، وظهر العنابي بأداء متواضع للغاية وخسر بنتيجة 2-0.

أما عن بطل كوبا أمريكا، المنتخب الأرجنتيني، فلقد خسر في مفاجأة كبيرة ومدوية أمام الأخضر السعودي الذي أمتع وأبدع أمام ميسي ورفاقه وفاز بنتيجة 2-1.

فيما سقط منتخب السنغال أمام هولندا، بطل إفريقيا قدم عرضًا رائعًا أمام البرتقالي لكنه فشل في آخر الدقائق على المحافظة على التعادل وهزم بنتيجة 2-0.

وحاول بطل كأس الكونكاكاف الذهبية، المنتخب الأمريكي، الفوز ضد ويلز، وكان قريبًا للغاية من تحقيق ذلك، لكن جاريث بيل سجل التعادل من ركلة جزاء في آخر الدقائق.

مما يعطي لنا الانطباع بأن المونديال يسحق أبطال القارات في مفاجأة كبيرة تعطي كأس العالم طعمًا أفضل.