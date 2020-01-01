بقرار من زيدان .. ريال مدريد يحول بوصلته لمراهق ليون

الريال ينضم لقائمة الطامعين في جوهرة ليون

ذكرت بعض الصحف المحسوبة على ريال مدريد، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أعطى إدارة النادي الضوء الأخضر لتكثيف المفاوضات مع مسؤولي ليون، من أجل الحصول على توقيع المراهق الصغير رايان شرقي.

من جانبها، نقلت صحيفة "آس" المدريدية عن مصادر فرنسية، أن صاحب الـ16 عامًا، أصبح آخر الجواهر النفيسة التي يستعد ليون لتصديرها لكبار أوروبا في المستقبل القريب، بعد سلسلة الاكتشافات الأخيرة على مدار السنوات الماضية، من نوعية كريم بنزيما، ألكسندر لاكازيت، صامويل أوميتيتي وآخرون.

وذكر المصدر أن زيدان من أشد المعجبين بالجزائري الأصل، ولديه رغبة في التعاقد معه، استكمالاً للسياسة المتبعة في السنوات الماضية، باستقطاب ألمع المواهب الخام في شتى بقاع الأرض.

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وخطف رايان الأضواء في سبتمبر الماضي، عندما هز شباك مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا للشباب تحت 19 عامًا، ليصبح أصغر لاعب يتمكن من التسجيل في هذه المسابقة، بعمر 15 عامًا و33 يومًا.

وفي وقت سابق من الموسم الجاري، حصل على فرصة المشاركة مع الفريق في مباراته ضد ديجون في الجولة العاشرة لليج1، والتي انتهت بدون أهداف، ليسطر اسمه في التاريخ، باعتباره أول لاعب من مواليد عام 2003 يشارك في مباراة في الدوري الفرنسي.

ويعتبر كذلك ثاني أصغر لاعب يشارك في الدوريات الأوروبية بعد موهوب ليفربول هارفي إيليوت.

ومنذ فترة يسعى رئيس النادي الفرنسي ميشال أولاس لتحصين مستقبل جوهرة الوسط، لقطع الطريق على الأندية الأوروبية الكبرى التي تتابعه عن كثب في الأشهر القليلة الماضية.