بفيديو استفزازي للهلاليين .. النصر يعلن تجديد عقد أندرسون تاليسكا رسميًا

ادعوا هروبه وغضبه من وجود كريستيانو رونالدو، لكن تاليسكا يرد على الجميع عمليًا بالتجديد للنصر

shahid

بعد أشهر من الشائعات والتكهنات، أخيرًا أنهى النصر السعودي ملف تجديد عقد لاعب الوسط البرازيلي أندرسون تاليسكا، ليستمر في صفوف الفريق حتى صيف عام 2026م.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الشائعات حول رغبة البرازيلي في الرحيل كانت تلاحقه في الأشهر الماضية، بداعي الغضب من خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الاهتمام منه داخل الفريق، حتى ادعى البعض أنه قد هرب لبلاده، وقتما سافر لها مؤخرًا، لتلقي العلاج.

وجاء إعلان العالمي عن تجديد عقد لاعبه المثير للجدل، استفزازيًا بعض الشيء لجمهور الهلال، إذ ردد به تاليسكا عبارته الشهيرة: "ها ها ها أنا نصراوي"، التي رددها وقت الإعلان عن التعاقد معه، في إشارة لخداع الهلاليين، بعدم أشهر من التفاوض معه.

وبهذه المناسبة، قال تاليسكا: "لن أنسى تلك اللحظة، كان القرار الأسهل في حياتي، تلك اللحظة لم تكن انتقالًا من فريق لآخر، بل كانت بداية مرحلة جديدة ومهمة في حياتي، بداية قصة حب جميلة بيني وبين جمهور النصر، وقصة حب لهذا البلد الجميل والشعب الرائع، لهذا السبب اتخذ القرار الأسهل في حياتي وهو الاستمرار هنا حت عام 2026م".

جدير بالذكر أن تاليسكا شارك مع العالمي منذ انضمامه له في صيف 2021، في 52 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 39 هدفًا وصنع خمسة آخرين.

Shahid