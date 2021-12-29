بفعل الكورونا والإصابات.. 8 لاعبين فقط متاحين لبرشلونة أمام مايوركا!

موقف صعب للغاية وُضِع به المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، بسبب الإصابات وفيروس كورونا، سيجعل المتاح له في أولى مباريات 2022 أمام ريال مايوركا فقط 8 لاعبين من الفريق الأول.

وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق إصابة 7 نجوم بفيروس كورونا وهم جافي وعثمان ديمبيلي وسيرجي بوسكيتس وصامويل أومتيتي وكليمون لونجليه وداني ألفيش وكليمون لونجليه وجوردي ألبا.

يضاف إلى موجة كورونا أزمة الإصابات في كامب نو، حيث يفتقد النادي الكتالوني لخدمات بيدري ومارتن برايثوايت وأنسو فاتي وممفيس ديباي وسيرجي روبيرتو وسيرجينو ديست بسبب الإصابات العضلية المختلفة.

هذا ما يجعل فعليًا المتاح أمام تشافي من فريقه الأول 8 لاعبين لمواجهة مايوركا هم جيرارد بيكيه ورونالد أراوخو وإيريك جارسيا وأوسكار مينجويزا دفاعيًا، بجانب فرينكي دي يونج وريكي بوتش بمنتصف الملعب، وفقط فيليبي كوتينيو ولوك دي يونج بخط الهجوم.

صحيفة "سبورت" الكتالونية اعتبرت أن سؤال المليون دولار الحقيقي هو كيف سيتمكن تشافي مع التعامل مع هذا الوضع الحرج جدًا في مايوركا؟ مع العلم أنه سيضطر وكعادته منذ الوصول للبرسا إلى الاعتماد على لاعبين كثر من قطاع الشباب.

ووجبت الإشارة هنا إلى أن قواعد رابطة الدوري الإسباني تُلزم تشافي بالاعتماد على 7 لاعبين من الفريق الأول على أقل تقدير في قائمة مباراة مايوركا.

برشلونة يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، ويستعد بعد مواجهة مايوركا لمواجهة ليناريس في كأس ملك إسبانيا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد أيضًا ضربه فيروس كورونا، فأعلن النادي الملكي إصابة 4 من نجومه وغيابهم بصورة مبدئية عن مباراة خيتافي.