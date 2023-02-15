بفضل ليونيل ميسي .. ألفونسو ديفيس يُحقق حلم حياته!

بعد أكثر من 900 يوم.. أخيرًا ألفونسو ديفيس يحقق حلم حياته بفضل ليونيل ميسي!

أخيرًا حصل ألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ على قميص ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، بعد عامين ونصف من رفض النجم الأرجنتيني تبديل القمصان معه.

الظهير الكندي حُرم من قميص ميسي في أغسطس 2022، عندما سجل بايرن ثمانية أهداف في مرمى برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن هذه المرة بعد فوز العملاق البافاري على باريس سان جيرمان حصل على قميص نجمه المفضل.

بعد فشل ديفيس في سعيه للحصول على قميص ميسي قال لقناة "بي تي سبورت": "لقد طلبت ذلك ولكني أعتقد أنه كان مستاء قليلاً، لا بأس آمل في الحصول عليه المرة القادمة".

ولكن بعد أكثر من 900 يوم تمكن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في النهاية من الحصول على القميص الذي طالما حلم به.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيلاقي باريس سان جيرمان في لقاء الإياب يوم الثامن من مارس القادم على ملعب أليانز آرينا.