موناكو مهتم بضم بغداد بونجاح

مهاجم السد قد ينتقل للعب في فرنسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية لاهتمام موناكو بالتعاقد مع بغداد بونجاح مهاجم السد القطري.

وأشارت الصحيفة لإعجاب المدرب ليوناردو جارديم بالمهاجم الجزائري وتحديدًا قدرته على اللعب كمهاجم متقدم وحيد أو ضمن ثنائية هجومية بجانب زميل آخر.

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وأضافت أن مردود اللاعب صاحب الـ27 عامًا في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة أثار إعجاب النادي الفرنسي، وقد يتطور هذا الاهتمام لعرض جدي خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان بونجاح قد أحرز هدف الجزائر الوحيد في نهائي البطولة أمام السنغال، مما منح منتخب بلاده اللقب الثمين بعد غياب دام 29 عامًا.

يُذكر أن بونجاح انضم للسد عام 2015 قادمًا من النجم الساحلي التونسي، وقد خاض سنوات رائعة مع الزعيم القطري خاصة الموسم الماضي الذي أحرز خلاله 39 هدفًا في دوري نجوم قطر.

وقدرت فرانس فوتبول قيمة بونجاح المالية بـ15 مليون يورو، خاصة أنه مازال مرتبطًا بالسد بعقد ينتهي عام 2024.