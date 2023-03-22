بعيدًا عن النصر .. كريستيانو رونالدو على موعد مع التاريخ

كريستيانو رونالدو سيضيف رقمًا تاريخيًا بعد أيام

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يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على موعد مع تحقيق إنجاز تاريخي يُضاف إلى أرشيف إنجازاته الشخصية، ولكن بعيدًا عن فريقه.

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ويستعد رونالدو رفقة منتخب البرتغال، لخوض مباراته أمام ليختنشتاين ولوكسمبوج في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.

كريستيانو رونالدو يحتاج للمشاركة في مباراة واحدة فقط، لكي ينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركةً في المباريات الدولية، لينال لقب "عميد لاعبي العالم".

وكان رونالدو قريبًا جدًا من تحقيق هذا الأمر، لولا إقصاء منتخب البرتغال في كأس العالم قطر 2022، على يد منتخب البرتغال في ربع النهائي.

ويتساوى رونالدو مع الكويتي بدر المطوع في عدد المباريات برصيد 196 مباراة دولية، ولكن الأخير لم يتم استدعاؤه للمشاركة مع منتخب بلاده في الأجندة الدولية الحالية.

Shahid