بعيدًا عن رونالدو وبنزيما .. تيبو كورتوا يدعم مشروع السعودية بطريقة خاصة

إصابة الحارس البلجيكي لم تمنعه من لفتته الطيبة

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رغم معاناته من إصابة إلا أن البلجيكي تيبو كورتوا؛ حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، حرص على دعم أحد المشاريع السعودية، رغم ما تتعرض له البلاد من انتقادات أوروبية.

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النادي الإسباني أعلن مؤخرًا تعرض حارسه لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مران الفريق، استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو، في مستهل مشواره في الدوري الإسباني 2023-2024م.

ولم يسر كورتوا على خطى المهاجمين للمملكة حاليًا، ولم يقم بما قام به البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما بالانضمام لأنديتها، إنما دعمها بطريقة خاصة.

البلجيكي قام بلفتة طيبة، إذ استغل غيابه عن مران فريقه، لزيارة معسكر أكاديمية "المحترف الرياضية" السعودية، المقام حاليًا في مدريد، لدعم المواهب الشابة.

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تأتي هذه الخطوة رغم الحملات الناقدة لنهضة الكرة السعودية الجارية حاليًا، في ظل نجاح دوري روشن في خطف عدد من النجوم من أوروبا ككريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نجولو كانتي، روبن نيفيش، إدوارد ميندي، رياض محرز، روبرتو فيرمينو وغيرهم.

الأسماء المذكورة أعلاه وغيرها ممن انضموا بالفعل للأندية السعودية لن يقف عندها مشروع المملكة، إنما هناك أيضًا مفاوضات جارية حاليًا لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وغيره من النجوم الكبار في القارة العجوز.

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