خطتي الانتقال إلى هذا الدوري!

تحدث أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد عن مستقبله مع الفريق الإسباني، وإمكانية انتقاله إلى خارج أوروبا.

وقال جريزمان، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "أرغب في التجديد وإنهاء فترتي الأوروبية مع أتلتيكو، لكن النادي يتطلع لاستمراري".

وأضاف: "ما أريده لاحقًا هو الدوري الأمريكي، لقد أدركت ذلك دائمًا. لكن أتلتيكو سيكون آخر ناد لي في أوروبا بنسبة 100%. إنه المكان الذي أريد أن أكون فيه، حيث أبدو أسعد هنا في المنزل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق إلى مقارنته بكيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وجود بيلينجهام (ريال مدريد): "أبدو في حالة جيدة جدًا، وعلى مستوى عالٍ وأستمتع كثيرًا. الأمر يتعلق بالموسم وسنرى أين أنا شخصيًا في نهايته".

وردا على سؤال "هل يمكن القول إن جريزمان ومبابي وبيلينجهام يتقاسمون نفس المستوى اليوم؟"، اختتم: "إنهما لاعبان مختلفان جدًا عني. إذا تحدثنا عما يفعلونه للفريق فيمكن أن يكون كذلك. آمل أن أتمكن من التقدم خطوة أخرى، لأنني أعتقد أنني أملك ذلك".