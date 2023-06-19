بعقد طويل الأمد.. مانشستر يونايتد يحسم ملف تجديد ماركوس راشفورد

مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد نجمه

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن فريق مانشستر يونايتد نجح في حسم ملف تجديد عقد نجم الفريق ماركوس راشفورد، ليغلق الطريق أمام كل العروض التي وصلت إليه.

ويرتبط راشفورد، بعقد مع فريق مانشستر يونايتد ينتهي في يونيو 2024، وكانت الإدارة تحاول تمديد عقد اللاعب لأنه عنصر أساسي في الفريق.

ووفقًا للصحفي فابريتسيو رومانو، فإن إدارة مانشستر يونايتد نجحت في حسم ملف التجديد للمهاجم الشاب، وأنهم على وشك التوصل لاتفاق نهائي مع راشفورد بشأن عقد جديد طويل الأمد، وأن المفاوضات بين الطرفين فى مراحلها النهائية.

وأكد رومانو، أن راشفورد سعيد في مانشستر يونايتد ومع مدربه تين هاج، وكان هناك اهتمام كبير لضم نجم الشياطين الحمر من أندية باريس سان جيرمان وريال مدريد.

وشارك راشفورد في 56 مباراة مع مانشستر يونايتد بجميع المسابقات خلال الموسم المنقضي وأحرز 30 هدفًا وصنع 11 هدفًا.