بعشرة لاعبين .. مانشستر سيتي ينتصر على فولهام

مواجهات قوية ونتائج هامة بالدوري الإنجليزي

في مباراة درامية هذا الأسبوع من الدوري الإنجليزي، انتصر فريق مانشستر سيتي على نادي فولهام بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

البداية كانت قوية للغاية من أصحاب الأرض، حيث سجل المهاجم جوليان ألفاريز هدف التقدم في الدقيقة 16 من صناعة زميله إلكاي جوندوان.

وفي الدقيقة 26، تعقدت الأمور على كتيبة المدرب بيب جوارديولا، حيث طرد الظهير الإيسر جواو كانسيلو وتسبب في ضربة جزاء.

وبعدها بدقيقتين، يسجل أندرياس بيريرا هدف التعادل لفريق فولهام من خلال نقطة الجزاء، مستغلًا الهدية التي أعطاها له مدافع سيتي.

وسجل مانشستر سيتي هدف الفوز في مواجهة فولهام الدرامية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من خلال البديل إرلينج هالاند.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 32 في المركز الثاني، فيما يتجمد رصيد فولهام عند النقطة 19 في المركز الثامن.

وفي نفس التوقيت، انتصر ليدز يونايتد على بورنموث بنتيجة 4-3، فيما تعادل برينتفورد مع نوتنجهام فورست بنتيجة 2-2.

وفاز فريق برايتون على نادي وولفرهامبتون بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير.