بعد 8 سنوات من الرحيل .. كواليس محاولة الاتحاد للتعاقد مع "ابن النادي"

أسرار جديدة عن ميركاتو نادي الاتحاد..

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. كاد نادي الاتحاد السعودي، أن يعيد أحد أبناءه إلى الفريق الأول لكرة القدم مجددًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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الاتحاد تعاقد في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، مع ثلاثي الاتفاق سعد الموسى وحامد الغامدي وأحمد الغامدي، بالإضافة إلى الحارس محمد المحاسنة من ضمك، والظهير الأيمن فواز الصقور من الشباب.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، اتفق العميد الاتحادي مع إدارة نادي الشباب، على التعاقد مع صانع الألعاب هتان باهبري، مقابل التنازل عن حارسه البرازيلي مارسيلو جروهي.

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الصحيفة كشفت مساء اليوم الثلاثاء، عن أن مسؤولي نادي الشباب أرادوا توقيع عقود مع جروهي، لمدة 6 أشهر فقط؛ وهو ما رفضه الحارس البرازيلي، لتفشل صفقة انتقال باهبري إلى الاتحاد.

لكن.. قد يعود هتان باهبري وينتقل إلى الاتحاد "مجانًا"، في الصيف القادم؛ حيث أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب، سيدخل الفترة الحرة من عقده مع الليث الشبابي، في 28 فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن باهبري البالغ من العمر 31 سنة، بدأ مسيرته الكروية في نادي الاتحاد، قبل أن ينتقل إلى الخليج في صيف 2014، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، ثم الرحيل نهائيًا في 2016 للهلال والشباب - على فترتين -.

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