بعد 3 سنوات .. الدوري الفرنسي يقرر إنهاء حملة دعم المثلية!

نهاية حملة دعم المثلية في الملاعب الفرنسية....

تسعى السلطات في فرنسا، لنشر فكرة محاربة رهاب المثلية في عالم كرة القدم، وقررت أن يرتدي اللاعبون قمصان عليها ألوان علم المثلية الجنسية في جولة واحدة كل عام.

وكان من المنتظر أن يرتدي اللاعبون قمصان فرقهم وعليها ألوان علم المثلية الجنسية يوم 17 مايو من كل عام، لمحاربة رهاب المثلية الجنسية وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا.

وبحسب ما ذكرته " RMC Sport" فإن هذا المخطط المثير للجدل، من المقرر أن يتم الغاؤه وستفكر رابطة الدوري الفرنسي، في طرق أخرى لمكافحة التمييز الجنسي.

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وكان عدد كبير من لاعبي الدوري الفرنسي، رفضوا ارتداء تلك القمصان في وقت سابق من الموسم الماضي، مثل مصطفى محمد لاعب نانت، الذي تم تغريمه من ناديه.

وكانت الحادثة الأشهر في الدوري الفرنسي، بعد غياب إدريسا جاي لاعب باريس سان جيرمان السابق، في عام 2022 عن مباراة فريقه في الدوري احتجاجًا على دعم فريقه لحقوق المثلية الجنسية.