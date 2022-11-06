بعد 3 ثواني .. إصابة لاعب في مواجهة بالدوري الإيطالي!

إصابة سريعة في أول اللقاء

في حادثة غريبة من نوعها، أصيب مهاجم فريق تورينو بيترو بيليجري في الثانية الثالثة من عمر اللقاء، في المواجهة التي أقيمت ضد نادي بولونيا ضمن الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإيطالي.

المباراة انطلقت بصورة طبيعية، وتحرك بيليجري على أرض الملعب لكنه انزلق بشكل سيئ ووقع، وبالتالي توقفت المواجهة لحين علاج اللاعب.

واستمرت محاولة علاج بيترو لمدة 3 دقائق، لكن الجهاز الطبي طلب من الإدارة الفنية تغيير بيليجري وبالتالي خرج في الدقيقة الرابعة ودخل يان كاراموه بدلاً منه.

beIN SPORTS

وخرج مهاجم تورينو من أرض الملعب وهو يعرج لعدم قدرته على المشي بصورة طبيعية، وسيتم تحديد مدى قوة الإصابة وموعد العودة في بيان النادي في قادم الأيام.

جدير بالذكر أن بيليجري من الأسماء الواعدة بقوة في الكرة الإيطالية، كما أن له بعض التجارب الخارجية على الرغم من كونه في الـ 21 من عمره، لكنه يحظى بحظ سيئ للغاية فيما يخص الإصابات.