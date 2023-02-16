بعد 24 ساعة من الهزيمة أمام بايرن ميونخ .. نيمار يسهر على طاولة بوكر!

البرازيلي نيمار شارك في جولة البوكر الأوروبية التي أقيمت في باريس..

لم يتوقف البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن عاداته المثيرة للجدل، وذلك بعدما ظهر على طاولة جولة البوكر الأوروبية مساء يوم الأربعاء.

وبينما حث كيليان مبابي زملائه في باريس سان جيرمان على "النوم بشكل جيد" لتدارك الخسارة من بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، ظهر نيمار بعد يوم واحد فقط منها في أحد فنادق باريس يتنافس في جولة البوكر الأوروبية.

موقع "rmcsport" الفرنسي نقل صورًا من حساب شركة البوكر الشريكة لنيمار عبر حسابها على "إنستجرام" يظهر فيها البرازيلي وهو منغمس بالكامل باللعب ومنافسة بعض أفضل لاعبي البوكر في أوروبا.

ويثير توقيت تواجد نيمار في دورة البوكر هذه، وخاصة بسبب الجدول الزمني والسهر المتأخر، الكثير من الشكوك حول التزام نيمار مع باريس سان جيرمان.

ويعاني النادي الفرنسي من سلسلة تعرض فيها إلى ثلاث هزائم متتالية في جميع المسابقات، هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، وبالتأكيد لا يرغب نيمار في أن تجعل تصرفاته الأمور أسوأ.