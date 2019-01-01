بعد 15 عاماً.. دروجبا يشكر مورينيو على جنونه

الفيل الإيفواري يسترجع الذكريات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أحيى ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي الإنجليزي الذكرى السنوية رقم 15 لانضمامه إلى الفريق اللندني، رغم الانتقادات والتشكيك به حينها.

وكتب الفيل الإيفواري عبر انستجرام:"قبل 15 عاماً قالوا أنك كنت مجنوناً لتتعاقد معي، لقد أجبتهم وحسب: احكموا عليه حين يغادر النادي".

وأضاف:"البقية للتاريخ. شكراً تشيلسي، شكراً للسيد (رومان) أبراموفيتش (مالك النادي)، شكراً لك جوزيه، وكل اللاعبين الذين تشاركت معهم الشعار".

وكان دروجبا قد انضم للبلوز في صيف 2004 كأحد أبرز صفقات الولاية الأولى للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

حقق دروجبا مع تشيلسي لقب البريميرليج 3 مرات في مواسم 2004-2005 و2005-2006 و2009-2010، فيما توج بدوري أبطال أوروبا عام 2012.