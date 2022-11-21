بعد 14 عامًا .. نصري يكشف تفاصيل خلاف الحافلة الشهير مع هنري

سمير نصري يكشف أخيرًا عن حقيقة الخلاف الشهير مع تييري هنري في حافلة منتخب فرنسا خلال يورو 2008.

كشف سمير نصري نجم منتخب فرنسا السابق عن تفاصيل الخلاف الشهير مع تييري هنري في حافلة "الديوك" خلال بطولة يورو 2008.

ويليام جالاس، قائد فرنسا السابق، كان أول من كشف عن تلك الواقعة في كتاب سيرته الذاتية الذي صدر في 2009، حيث أكد أن نصري واجه مشكلة مع هنري بسبب جلوسه على مقعد الأخير في حافلة منتخب فرنسا.

في ذلك الوقت، أراد جالاس أن يكشف عن الفجوة بين الجيلين القديم والجديد في منتخب فرنسا، ويبدو أن نصري بعد قرابة 14 عامًا، قرر الكشف أخيرًا عن جانبه من القصة.

وفي تصريحات مع قناة "+Canal" الفرنسية قال نصري: "جلست في ذلك المكان لأنني أحببته، لقد كان في الأسفل، لذلك جلست، وكان هناك ثلاثة لاعبين خلفي يتحدثون إلى بعضهم البعض، ويلي سانيول، وباتريك فييرا وجالاس".

وأضاف: "وصلت وجلست، ثم تقدموا نحوي وقالوا: هل تعرف من يجلس هنا؟ لكنني وضعت السماعات في أذني وتصرفت وكأنني لم أسمع شيئًا".

وأردف: "ثم دخل تييري هنري إلى الحافلة، وكان يفكر بطريقته فقط، لعبت دور الرجل الذي لا يسمع، ثم نقر على أذني وأخبرني أنني أجلس في مكانه".

واختتم نصري: "أخبرته أن اسمه ليس مكتوبًا على الكرسي، ليرد هنري: آسف، أنا مؤمن بالخرافات، لأقول له: حسنًا إذا سألتني بلطف سأقوم".