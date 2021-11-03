بعد وصفهم بـ"العاهرة" .. النصر ينتفض رسميًا من أجل جماهيره

تحركت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، ضد الإعلامي ماجد العقيلي، والذي قام بوصف جماهير العالمي بـ"العاهرة"، مما أثار غضب الجميع خلال الساعات الماضية.

ما هي قصة المقطع الصوتي؟

المقطع يعود لما بعد ربع نهائي دوري أبطال آسيا، إذ وقتها غضب العقيلي من هجوم جمهور النصر على السوري عمر خربين؛ لاعب الهلال السابق والوحدة الإماراتي الحالي، خلال مواجهة الفريق بربع النهائي.

وخرج وقتها العقيلي في مساحة "دواس الفراج"، واصفًا جمهور النصر بـ"العاهرة"، متعهدًا لخربين بالثأر له في نصف النهائي.

وقال العقيلي: "أنا لا أنادي جمهور النصر إلا بالعاهرة، قسمًا بالله من يوم أن عرفت نفسي لا أنادي النصراويين إلا بالعاهرة، لأنهم لا يرضيهم لا حق ولا باطل، وهم عاهرة وهم أهل لذلك".

وأضاف: "نعتذر لخربين، ونقول له حظ موفق في القادم، وسنأخذ ثأره، خربين لعب للوحدة الإماراتي وبيراميدز المصري، لكن الهلال غير، النصراويون يعتقدون أنهم انتقموا من الهلال بالهجوم على خربين، لكن حقيقة الأمر أن خربين أرقى منهم وأكبر منهم وأهانهم".

كيف تحرك النصر بشكل رسمي بخصوص تلك الإهانة؟

نادي النصر أصدر بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلن خلاله عن رفع شكوى إلى الجهات الرسمية، ضد من أساءوا إلى جماهير النصر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "رفعت إدارة نادي النصر شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساءوا إساءات كبيرة لجماهير النصر، وتؤكد إدارة النادي أنها ستتعامل بحزم في هذه القضية، أو أي تصرف آخر مسيء يمس نادي النصر وجماهيره الغالية".

يأتي ذلك ليكون أول تحرك رسمي من جانب نادي النصر ضد الإساءة لجماهير العالمي خلال الفترة الماضية، بوصفه بـ"العاهرة"، والتحدث عنهم بطريقة لا تليق.

رفعت إدارة نادي #النصر شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساءوا إساءات كبيرة لجماهير النصر، وتؤكد إدارة النادي أنها ستتعامل بحزم في هذه القضية أو أي تصرف آخر مسئ يمس نادي النصر وجماهيره الغالية. pic.twitter.com/xxwlai6Tit — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 3, 2021

ماذا قال رئيس النصر حول تلك الأزمة؟

ومن جهته، علق مسلي آل معمر رئيس نادي النصر على أزمة الإساءة إلى جماهير نادي النصر، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء نص التغريدة كالآتي: "رغم ثقتي التامة في تميز جهات الرصد لكل ما يشق اللحمة الوطنية ويثير الرأي العام، إلا أننا قدمنا أيضًا شكوى رسمية ضد المغردين الذين أساءوا".

وتابع: "جماهير النصر تقدر بالملايين، ولا تقبل الإساءة لأي منهم، كيف لا وهناك منهم كبيرة يكرمون عما ورد في المقطع المؤسف".

رغم ثقتي التامة في تميز جهات الرصد لكل مايشق اللحمة الوطنية ويثير الرأي العام، إلا أننا قدمنا أيضا شكوى رسمية ضد المغردين الذين أساءوا..

جماهير النصر تقدر بالملايين و لا نقبل الإساءة لأي منهم، كيف لا وهناك منهم قامات كبيرة يكرمون عما ورد في المقطع المؤسف#المسيء_لجماهير_النصر — مسلي آل معمر (@musalli9) November 3, 2021

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