بعد هروب لويس كاسترو .. إبراهيم القاسم يُورط إدارة النصر في ملف غياب نواف العقيدي آسيويًا

الجدل حول غياب حارس مرمى النصر عن مباريات دوري أبطال آسيا لم يتوقف أبدًا

لم يُغرد إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، خارج السرب بشأن الملف الشائك الخاص بغياب نواف العقيدي حارس مرمى النصر عن مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا عقب إيقافه عن اللعب بواسطة الاتحاد المحلي.

العقيدي كان قد عوقب بالإيقاف لـ5 أشهر بجانب الغرامة المالية على خلفية اتهامه من المدرب روبرتو مانشيني بالتمرد ورفض اللعب للمنتخب السعودي قبيل كأس آسيا 2023، وقد طُرد من المعسكر الذي كان مقامًا في قطر في قرار أثار جدلًا واسعًا.

الجدل صاحب قرار الإيقاف وإن كان يسري قاريًا أم لا، وقد حسمه الاتحاد الآسيوي بالتأكيد على عدم إيقاف اللاعب في دوري الأبطال والسماح بتواجده في المباريات، لكن رغم ذلك لم يلعب وقد رأى البعض أن غيابه ساهم في خروج النصر من البطولة أمام العين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدرب لويس كاسترو سُئل عن الأمر وقد هرب من المسؤولية تمامًا وألقى الكرة في ملعب الإدارة، بقوله "الإدارة أخبرتني أنه ممنوع من اللعب"، وقد كرر ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمر ذاته حين قال لصحيفة الشرق الأوسط "نحن لا نتحدث عن بطولات خارج نطاق الاتحاد السعودي لكرة القدم، دوري الأبطال يقع تحت مظلة الاتحاد الآسيوي ومدرب النصر تحدث في الموضوع كذلك. هذا الملف أغلق بالنسبة لنا".

واليوم، لم تختلف إجابة القاسم كثيرًا عما سبق ووضع الإدارة في مواجهة الجمهور بخصوص هذا القرار، إذ قال في المؤتمر الصحفي الخاص بقطاع الرياضة في وزارة الرياضة السعودية "النصر استفسر منا عن إيقاف العقيدي قاريًا ورددنا بأن الأمر لا يخصنا بل الاتحاد القاري هو المخول بالرد عليكم، اسألوه عن ذلك".