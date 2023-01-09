بعد هجومه على زيدان .. رسالة قاسية من ريبيري لرئيس الاتحاد الفرنسي

غضب فرنسي على رئيس اتحاد الكرة بسبب زيدان

طلب النجم الدولي الفرنسي السابق، فرانك ريبيري من نويل لو جريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الاحترام عند الحديث عن زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية.

لو جريت خلال تصريحات عبر راديو "مونت كارلو" الفرنسي انتقد زيدان، وأكد أنه لا يهتم إذا ما تولى تدريب البرازيل، وأنه لن يرد عليه في حال تواصل معه، كما طلب من الصحافة أن يجدوا نادي له ليقوم بتدريبه في الفترة القادمة.

وعلق ريبيري على هذه التصريحات بشكل ساخر عبر حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب النجم الفرنسي السابق: "أنت من ناحية أخرى، سيكون من الضروري التفكير في زيارة طبيب بسرعة".

وأضاف: "زيزو، مرفقًا بجوارها علم فرنسا، ورمز تعبيري يطلب بالسكوت".

التصريحات تسببت في غضب كبير بين أساطير ونجوم الكرة الفرنسية، مما جعل لو جرايت يخرج ببيان رسمي للاعتذار في وقتٍ سابق.