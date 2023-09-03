بعد هجومه على التحكيم .. الاتحاد الإسباني يتخذ قراره بخصوص ليفاندوفسكي "الجريء"

هل سيتم شكوى ليفاندوفسكي بسبب تصريحاته عن التحكيم في الليجا؟

فتح روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، النار أمس السبت عن أداء التحكيم في الدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي قال لقناة بولندية: "الدوري الإسباني ليس جذابًا بما فيه الكفاية، ولا من الناحية الهجومية، الحكام يقتلون المسابقة".

وتابع: "في بعض المواقف يسمحون لك بأشياء كثيرة في الدفاع، إذا ارتكبت خطأ، فجأة يكون هناك تفسير مختلف، وبطاقة الصفراء حتى لا تكون هناك مشاكل، هذا ليس طبيعيًا، الدوري الإسباني لا يريد تعزيز اللعب الهجومي".

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وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تصريحات ليفاندوفسكي تعتبر شكوى من أداء الحكم، لكنها ليست مسيئة بدرجة كافية لتقديم شكوى من قسم النزاهة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى لجنة المسابقات.

وأشارت الصحيفة إلى أن مفتاح أي إجراء أو شكوى موجود في المادة 106 من قانون التأديب المتعلقة بـ "التصريح بأية وسيلة عن أعضاء هيئة التحكيم".

وأكملت أن القانون يتضمن عقوبة محتملة من أربع إلى 12 مباراة بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 601 و 3005 يوروات.

واختتمت بأن تصريحات ليفاندوفسكي تُعتبر تصريحات عامة، ولا يمكن اعتبار "يقتلون الدوري" إهانة