بعد نيوكاسل وأنباء إنتر.. السعودية توسع امبراطوريتها في أوروبا

هل يتم الشراء قريبًا؟

يبدو أن صندوق الاستثمار السعودي لن يتوقف في محطة نيوكاسل فقط، إذ تشير تقارير صحفية جديدة إلى أن هناك تفكيرًا في شراء مارسيليا بالفترة المقبلة.

وتأتي أنباء شراء مارسيليا بعد أيام قليلة من الأنباء التي انتشرت عن اهتمام السعودية بشراء العملاق الإيطالي إنتر، والذي لا يمانع ملاكه الحاليين البيع بسبب أزمتهم المادية.

صحيفة "Libero" الإيطالية كشفت أن الامبراطورية السعودية لن تقف عند نيوكاسل وإنتر فحسب، بل توجد ثمة تحركات من أجل إضافة مارسيليا إليها.

هذه ليست المرة الأولى التي ترتبط فيها السعودية بشراء مارسيليا، ففي أواخر الموسم الماضي انتشرت الفكرة في وسائل الإعلام لكن رد مالك النادي الفرنسي آنذاك كان الرفض.

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حتى مارسيليا لن يكون النادي الأخير في المشروع الرياضي المقترح، فتشير الصحيفة الإيطالية إلى وجود اهتمام أيضًا بشراء أحد الأندية البرازيلية العريقة.

لم يتم الإفصاح عن اسم النادي البرازيلي، مع تكهنات بأنه سيكون أحد أندية القمة التي تعاني ماديًا، والبعض رجح أن يكون كروزيرو.

بالنسبة لمارسيليا، المالك الحالي فرانك ماكورت قد لا يمانع البيع إن تحصل على عرض مغرٍ، أما النادي البرازيلي فسيكون امتلاكه سهلًا قياسًا بالوضع الاقتصادي الصعب هناك.