بعد نيمار ومبابي.. باريس سان جيرمان يحدد مصير توخيل

هل سيبقى توخيل على رأس الإدارة الفنية لباريس سان جيرمان؟ ليوناردو يجيب

تحدث ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان عن مستقبل المدير الفني للفريق توماس توخيل، حيث أكد إبقاءه على رأس الجهاز الفني للموسم المقبل.

وكان باريس سان جيرمان قد حقق لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم رغم عدم استكماله، حيث ألغي الموسم ومُنح المتصدر اللقب ليحافظ الفريق على لقبه للعام الثالث تواليًا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه ليوناردو عن مستقبل نيمار ومبابي، تطرق أيضًا إلى الحديث عن مستقبل المدير الفني توماس توخيل.

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وقال ليوناردو في تصريحات لصحيفة لي جورنال دي ديمونش إن توخيل سيبقى في الموسم المقبل مديرًا فنيًا لباريس سان جيرمان.

وأضاف: "توخيل لديه عقد لمدة عام مقبل ولذلك فنحن نثق فيه وننتظر ما سيقدمه في العام المقبل، المردود الذي يقدمه الفريق جيد والنتائج جيدة وكل شيء يدعو للتفاؤل"

وتابع: "هو نفسه يعلم ذلك ويعلم حجم الثقة التي تضعها فيه الإدارة وأنه لا مجال للتفكير في البحث عن مدير فني آخر للمرحلة المقبلة"

وأردف: "نعمل بجد من أجل المضي قدمًا في دوري أبطال أوروبا في حال استكماله، ولكن مصير هذه البطولة منفصل تمامًا عن مصير مدربنا"

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد أقصى بوروسيا دورتموند من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل توقف البطولة بسبب فيروس كورونا.