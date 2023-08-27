بعد نيمار .. لافتة جديدة ولكن لمهاجمة ميسي "الوقح"

جماهير باريس سان جيرمان تواصل هجومها على ليونيل ميسي.

هاجمت جماهير باريس سان جيرمان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي على الرغم من رحيله عن حديقة الأمراء في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

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الأرجنتيني قاد إنتر ميامي للفوز بهدفين دون رد أمام نيويورك ريد بولز، في أول مباراة يشارك فيها مع فريقه بالدوري الأمريكي.

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وتواجد عدد من مشجعي باريس سان جيرمان أمام ملعب إنتر ميامي، حيث رفعوا لافتة مسيئة لليونيل ميسي: "أخيرًا تخلصنا من الوقح".

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها جماهير النادي الفرنسي ليونيل، حيث هاجته في وقت سابق أثناء لعبه بقميص باريس أثناء سفره إلى السعودية وغيابه عن تدريبات الفريق.

جماهير باريس كانت قد هاجمت نيمار لاعب الهلال، بالأمس أثناء مباراة فريقهم أمام لانس في الدوري الفرنسي حيث رفعوا لافتة كتب عليها: "أخيرًا تخلصنا من وقح".

الجدير بالذكر أن الأرجنتيني حقق أول بطولة له مع إنتر ميامي بالفوز بلقب كأس الدوريات، ليصبح أكثر اللاعبين فوزًا بالبطولات في مسيرته برصيد 44 لقبًا.