إشادة لويس إنريكي وحدها لا تكفي

أصبحت أيام لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، معدودة في ظل تردد أنباء قوية بشأن اقتراب رحيله عن النادي الفرنسي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كامبوس هو الضحية الأولى داخل النادي الباريسي لرحيل مبابي المرتقب إلى ريال مدريد، بعدما فشل في إقناع النجم الفرنسي بالتجديد لسان جيرمان والبقاء في حديقة الأمراء.

وأشارت إلى أن الإدارة القطرية كانت قد تعاقدت مع كامبوس في يونيو 2022، بسبب علاقته القوية بمبابي وعائلته، وحصل على كافة الصلاحيات داخل باريس بسبب قدرته على إقناع مبابي في ذلك الوقت بالتجديد للنادي الفرنسي وتجاهل عرض ريال مدريد آنذاك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت "آس"، أن أسهم كامبوس انخفضت كثيرًا، بعد إعلان النادي رحيل مبابي بنهاية الموسم الجاري، وكذلك بعد تراجع مستوى النتائج في الموسم الماضي، حيث ودع النادي كلًا من كأس فرنسا ودوري الأبطال من دور الـ16، على التوالي.

وأكدت أن إخفاق المدير البرتغالي في تحقيق رغبة ناصر الخليفي، مالك النادي، في تعيين زين الدين زيدان على رأس الإدارة الفنية، بينما ذهب هو للتعاقد مع جالتييه، كانت سببًا أيضًا في خفوت بريقه داخل باريس.

على الجانب الآخر، يتمسك لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان بعلاقته الطيبة مع لويس كامبوس، حيث أشاد به في أكثر من مناسبة، وشكره على التعاقد مع الثنائي بيرالدو وموسكاردو، وهما لؤلؤتان برازيليتان، بحسب وصف الصحيفة الإسبانية.