بعد نفي الاتحاد .. النصر يتقدم بطلب جديد في قضية تسجيلات حمدالله

تقدمت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، بطلب جديد في قضية تسجيلات المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، وحامد البلوي المدير التنفيذي للعميد.

ما هي تفاصيل قضية تسجيلات حمد الله والاتحاد؟

الأزمة بدأت في نوفمبر 2021 وقتما فسخ النصر عقد حمد الله من طرف واحد، بداعي وجود أسباب قانونية وشرعية بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بعدها بفترة، أعلن النادي الجداوي تعاقده مع اللاعب في صفقة انتقال حر، ليبدأ مهمته بشكل رسمي مع العميد بدايةً من يناير الماضي.

طوال تلك الفترة، كانت الشكاوى مقتصرة على النصر وحمد الله، كلاهما يشكو الآخر، بسبب الأمور المالية، لكن مؤخرًا دخل الاتحاد على الخط.

العالمي حصل على تسجيلات صوتية لمكالمات جمعت المهاجم مع حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، يحرض بها الأخير اللاعب على الرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده.

وقدم النادي العاصمي شكوى أمام الجهات المسؤولة مرفقًا إياها بهذه التسجيلات، ورغم تنصل اتحاد الكرة في البداية من المسؤولية في هذه القضية بشكل غير مباشر من خلال بيان رسمي، أكد خلاله أن مثل هذه القضايا ليست من اختصاصه، تراجع وبدأ التحقيقات.

أما عن التطورات فإن صحيفة "الرياضية" أكدت أن الاتحاد أكد للجهات المسؤولة أن التسجيلات التي حصل عليها العالمي مفبركة، ناكرًا تمامًا علمه بها. (طالع التفاصيل من هنا)

ما هو طلب النصر الجديد في القضية؟

أشارت صحيفة "الرياض" إلى أن إدارة نادي النصر خاطبت رسميًا لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل المطالبة بتحويل قضية حمد الله والبلوي إلى الجهات المختصة.

جاء ذلك بهدف كشف صحة التسجيلات الصوتية الشهيرة، في ظل نفي الجانب الاتحادي صحتها خلال الأيام الماضية، ردًا على شكوى النصر.

إدارة النصر تطالب بأهمية المسارعة في كشف هذه القضية والنظر فيها، وإصدار القرارات التي تحفظ لكافة الأطراف حقوقها، في الوقت الذي طالبت جماهير النصر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أهمية عدم التباطؤ في النظر في هذه القضية وضرورة تسريع القرارات المختصة فيها.

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