بعد موسم بائس .. مانشستر يونايتد يستغل الأوضاع في تشيلسي لخطف ميسون ماونت

مانشستر يونايتد يضغط على تشيلسي للحصول على خدمات ماونت!

قدم نادي مانشستر يونايتد، عرضًا لضم لاعب وسط تشيلسي وإنجلترا، ميسون ماونت، مقابل 55 مليون جنيه استرليني.

وينتهي عقد ماونت مع تشيلسي، بنهاية العام القادم، منذ انضمامه من فريق الشباب في صيف 2019.

وعلم جول أن، مانشستر يونايتد يحاول الضغط على تشيلسي، والحصول على نجم خط وسط إنجلترا، واستغلال وضع عقد ماونت.

لكن النادي اللندني، لن يتنازل عن اللاعب بأقل من 60 مليون جنيه استرليني.

في حين يحاول تشيلسي تقليص فريقه هذا الصيف، ويجري محادثات لبيع مجموعة من اللاعبين، من بينهم هافيرتس الذي يقترب من آرسنال.

الجدير بالذكر أن، شارك ماونت بجانب تشيلسي الموسم الماضي، في 33 مباراة، سجل خلالهم ثلاثة أهداف فقط، وصنع ستة، بجميع المسابقات.