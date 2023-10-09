بعد موجة غضب بسبب برشلونة ومرض السرطان .. ريال مدريد يقرر الإبقاء على مدربه!

النادي كان قد قرر إقالته سابقًا.

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد قد تراجع مؤخرًا عن قرار إقالة المدرب أدريا دياز المساعد في فريق "جوفينل سي" بعد موجة غضب إدارية كبرى.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك"، الذي أكد أن إدارة النادي الملكي قد عنف صاحب قرار إقالة أدريا الذي تم اتخاذه قبل أسبوع.

وكان دياز قد وجه رسالة شكر لبرشلونة الذي تضامن معه في مرض والدته بالسرطان، لكن هذه الرسالة تضمنت عبارة "نادي أحلامي".

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وكانت المصادر الرسمية بحسب الموقع بعد تلك الأنباء قد نفت رحيله لذلك السبب وذكرت أن ذلك بسبب رغبته في الذهاب إلى فريق ليجانيس بمقابل مادي أكبر، وهو ما اتضح أنه غير صحيح لاحقًا.

جدير بالذكر أن دياز كان قد تولى مساعدة سيرجيو لوبيز في فريق تحت 17 عامًا فقط قبل أسابيع قليلة، بالتحديد في يوليو السابق.