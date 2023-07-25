بعد موافقة باريس .. مبابي يرد على عرض الهلال الأسطوري لضمه!

عرض تاريخي تقدم به الهلال

اتخذ المهاجم الفرنسي كيليان مبابي موقفه النهائي بخصوص فكرة الرحيل عن باريس سان جيرمان والانضمام للهلال السعودي هذا الصيف.

اللاعب تم استبعاده من قائمة باريس للجولة الآسيوية استعدادًا للموسم الجديد، بسبب رغبته في الاستمرار والرحيل بالمجان الصيف المقبل، بينما يفضل باريس توقيعه على عقد جديد أو بيعه بالميركاتو الحالي.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلت عن بعض الوسائل الإعلامية الفرنسية، عدم رغبة مبابي في الرحيل عن أوروبا والانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الهلال رغم العرض الضخم الذي تقدم به النادي بـ300 مليون يورو.

صاحب الـ24 سنة سخر بنفسه من فكرة الانتقال للهلال، بتعليقه على تغريدة نشرها نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين جيانيس أنتيتكونمبو والذي قال فيها:"يا الهلال، يمكنك التوقيع معي، أبدو مثل كيليان مبابي".

ويأتي قرار مبابي بمثابة الضربة القوية لباريس الذي وافق على عرض الهلال ومنحه أحقية الجلوس مع اللاعب للتفاوض من أجل ضمه، ولكن الدولي الفرنسي يريد البقاء في أوروبا ويعتبر أولويته الانتقال إلى ريال مدريد.

يذكر أن الهلال ليس النادي الوحيد الذي يريد ضم مبابي، حيث هناك بعض الأندية الأخرى المهتمة بضمه مثل توتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي.