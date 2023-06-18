بعد محاولات سعودية لضمه .. أنطوان جريزمان يوجه ضربة قوية لدوري روشن!

أنطوان جريزمان يحسم مستقبله مع أتلتيكو مدريد

تحدث النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، عن مستقبله مع فريق أتلتيكو مدريد بالفترة المقبلة بعد ارتباطه بالرحيل إلى الدوري السعودي أو الفرنسي.

وارتبط نجم أتلتيكو مدريد بالانتقال لصفوف فريق باريس سان جيرمان هذا الصيف استعدادًا للموسم الجديد.

وقال جريزمان في تصريحات لقناة "Téléfoot" :" أنا سعيد جدًا في أتلتيكو وهدفي الأساسي هو الفوز بالدوري الإسباني معهم لأنني لم أفز به من قبل لقد كنت هنا منذ 12 عامًا ولماذا لا أقوم بأشياء كبيرة في دوري الأبطال أيضًا؟ أشعر أنني بحالة جيدة هنا وكذلك عائلتي ولن يكون هناك تغيير".

وتابع: "لقد سجلت 15 هدفًا وصنعت 16 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي، وأشعر أنني على الطريق الصحيح، وأمامي مسؤولية المواصلة بنفس الأداء".

وكانت صحيفة " ليكيب" قد أكدت على رحيل جريزمان عن أتلتيكو مدريد وأن اللاعب الفرنسي لديه شرط جزائي منخفض قدره 25 مليون يورو وأن السعودية تواصلت مع جريزمان ولكن غير مرجح موافقة اللاعب لأنه أعرب سابقًا عن رغبته في إنهاء مسيرته بالدوري الأمريكي.

ويتواجد جريزمان حاليًا مع منتخب فرنسا الذي يلعب مواجهات الجولة الثالثة والرابعة من المجموعة الثانية، للتصفيات المؤهلة لبطولة دوري الأمم أوروبا يورو 2024.