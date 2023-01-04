بعد مباراة شهدت سبعة أهداف .. برشلونة ينجو من فخ إنتر سيتي في كأس الملك

برشلونة حقق فوزًا صعبًا على فريق إنتر سيتي في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

حقق نادي برشلونة فوزًا بشق الأنفس على مضيفه إنتر سيتي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنتونيو سولانا، لحساب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

برشلونة دخل المباراة مبكرًا، وتمكن من تسجيل الهدف الأول بعد مرور أربع دقائق عن طريق مدافعه رونالد أراوخو، ليبدو أن النادي الكتالوني في نزهة للعبور إلى ثمن النهائي.

وبعد نهاية الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد، تمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة في الدقيقة 59 عن طريق المهاجم الشاب أوريول سولديفيلا، ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر.

لكن عثمان ديمبيلي تمكن من إعادة برشلونة إلى المقدمة في الدقيقة 66، بعد هجمة سريعة ضربت فريق دوري الدرجة الثالثة الإسباني، ووضع الكرة ببراعة من فوق الحارس.

لكن سولديفيلا أعاد إنتر سيتي إلى التعادل من جديد في الدقيقة 74، وجاء رد "البلوجرانا" بعد ثلاث دقائق فقط بعدما تمكن رافينيا من التسجيل.

وبينما كانت المباراة تتجه إلى فوز برشلونة، عاد سولديفيلا للظهور في الصورة وسجل "هاتريك" في الدقيقة 86، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 3-3، ويفرض أشواطًا إضافية على "البلوجرانا".

هدف إنتر سيتي الثالث جعل الفريق المتواضع أول فريق من دوري الدرجة الثالثة يسجل ثلاثة أهداف في مرمى برشلونة منذ عام 2002 عندما فعلها نادي نوفيلدا في المباراة التي انتهت بخسارة النادي الكتالوني بنتيجة 2-3.

كما أن سولديفيلا أصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" في مرمى برشلونة في كل المسابقات منذ كيليان مبابي في دوري أبطال أوروبا في فبراير 2021، كما أنه أول لاعب إسباني يسجل ثلاثية في مرمى برشلونة منذ أرتيز أدوريز في كأس السوبر الإسباني 2015.

وفي الأشواط الإضافية، تمكن أنسو فاتي من تسجيل هدف فوز برشلونة في الدقيقة 104، ليتأهل النادي الكتالوني إلى دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا.