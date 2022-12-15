بعد مبابي .. رسالة من نجم دفاع فرنسا للمغرب!

الدعم لما حققته المغرب لا يتوقف.

قدم اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المالية إبراهيما كوناتي نجم دفاع ليفربول وفرنسا التهاني للمنتخب المغربي على ما حققوه في كأس العالم حتى الآن.

جاء هذا في رسالة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وأكد خلالها على كبر الإنجاز المغربي.

وجاءت رسالة كوناتي مقتضبة لكنها معبرة عن الأداء الكبير لأسود أطلس وكتب: "مبروك للمغرب على هذا المشوار المذهل".

وكان كيليان مبابي قد سبقه برسالة مشابهة تحدث فيها لزميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وكتب: "لا تكن حزينًا يا أخي، الجميع فخور بما فعلتم، لقد صنعتم التاريخ".

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز فرنسا بهدفين نظيفين لتضرب الديوك موعدًا في النهائي مع الأرجنتين التي تفوقت على كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة.