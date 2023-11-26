بعد لقاء تشافي وديكو .. برشلونة يحسم موقف فيتور روكي ويوضح موقف بديل جافي

برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن بديل جافي...

اجتمع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، مع ديكو المدير الرياضي للفريق، بشأن إيجاد بديل لجافي، لاعب الفريق الكتالوني الذي تعرض إلى إصابة قوية قبل أيام.

وكان جافي، قد تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، أثناء فترة التوقف الدولي الأخيرة، في مشاركته مع منتخب إسبانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وانتهى موسم اللاعب الشاب صاحب الـ 19 عامًا، مع الفريق الكتالوني، وبدأت التقارير الصحفية تشير إلى أن إدارة برشلونة، بدأت تفكر بالفعل في إيجاد بديل للاعب، وحسمت موقف فيتور روكي.

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وكان برشلونة، قد تعاقد مع فيتور روكي، اللاعب الذي تعاقد معه برشلونة في الصيف الماضي، ومن المنتظر أن ينضم للفريق في نهاية الموسم الحالي.

ومن جانبه قال ديكو في تصريحات صحفية: "أقوم مع تشافي بالتنسيق من أجل سوق الانتقالات، لن نتعاقد مع بديل لجافي لأنه لا يوجد لاعب مثله في السوق، ناهيك أن هذا يحدث في يناير".

وتعمل إدارة برشلونة على تسريع عملية انضمام روكي للفريق، لتعويض غياب جافي.