بعد لحظات من فوزه بالكرة الذهبية .. تعرف على كلمات كيليان مبابي إلى ليونيل ميسي!

مبابي وجه كلمات مقتضبة إلى ميسي مباشرة بعد تتويجه بالكرة الذهبية..

تلقى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي رسالة راقية من كيليان مبابي زميله السابق في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فوزه بالكرة الذهبية لعام 2023.

ميسي توج مساء الإثنين بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، ووجه له مبابي رسالة تهنئة راقية للغاية، رغم حالة الجدل التي سبقت ذلك التتويج بأحقية الأرجنتيني بالجائزة المرموقة.

ومع ذلك، فإن مبابي لم يكن لديه أي شك في استحقاق ميسي، وأشاد بالأرجنتيني باعتباره اللاعب الوحيد الذي يستحقها، حيث كتب في منشور عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي: "مبروك يا ليو على جائزتك، أنت تستحقها".

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ميسي كان قد تحدث عن مبابي والنرويجي إرلينج هالاند أثناء خطأ التتويج بالكرة الذهبية، حيث رشح الثنائي للتنافس على الجائزة في المستقبل القريب.

واحتل مهاجم باريس سان جيرمان المركز الثالث في ترتيب الكرة الذهبية 2023، بعد فوزه بالحذاء الذهبي لكأس العالم مع فرنسا ولقب الدوري الفرنسي مع ناديه.