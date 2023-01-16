بعد كيسييه وبروزوفيتش .. برشلونة يعرض صفقة تبادلية جديدة على إنتر!

مبادلة مناسبة للطرفين

تحدثت أنباء في إسبانيا وإيطاليا عن صفقة تبادلية جديدة قد تحدث بين إنتر وبرشلونة في سوق انتقالات يناير بين ممفيس ديباي وخواكين كوريا.

وخرجت تقارير الأحد قالت إن برشلونة عرض على إنتر مبادلة بين لاعبه فرانك كيسييه ونجم النيراتزوري مارسيلو بروزوفيتش. اقرأ هنا.

وبحسب "جيرارد روميرو" و"لاجازيتا"، دخل الناديان في مفاوضات ولكن ليس لمبادلة كيسييه وبروزوفيتش، ولكن الثنائي الهجومي ديباي وكوريا لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم.

ويعاني ديباي من خروجه خارج حسابات مدرب برشلونة تشافي، وسط حديث عن مفاوضات مع أتلتيكو مدريد لمبادلة أخرى مع يانيك فيريرا كاراسكو.

وعلى الجانب الآخر، منذ انتقاله الصيف قبل الماضي لإنتر وفشل خواكين كوريا في إثبات أحقيته بتمثيل الفريق في ظل تعاقب الإصابات وسوء المستوى الفني.