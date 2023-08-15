بعد كل الأزمات .. رسالة غير متوقعة من باريس لوداع نيمار!

تجربة جديدة للنجم البرازيلي خارج أوروبا

رحل النجم البرازيلي نيمار عن باريس سان جيرمان لينضم للهلال، وسط حالة من الجدل حول مسيرة غير مستقرة له في حديقة الأمراء مع العملاق الفرنسي.

الهلال دخل في مفاوضات طويلة مع نيمار وفريقه باريس سان جيرمان من أجل الانضمام إلى صفوف الزعيم، حيث تعطلت المفاوضات أكثر من مرة، حتى تمت في نهاية المطاف.

وبعد تأكد رحيل نيمار عن صفوفه من أجل رحلته الجديدة، خرج باريس برسالة شكر للنجم البرازيلي على الرحلة التي قضاها بالنادي.

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وقال باريس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر":"نيمار يترك باريس للتعاقد مع الهلال السعودي بعد ستة مواسم في العاصمة".

وأضاف:"البرازيلي الدولي ترك بصماته في تاريخ النادي، شكرًا لك من باريس سان جيرمان، ستظل أسطورة لنا".

يذكر أن صاحب الـ31 سنة انضم لباريس في 2017 قادمًا من صفوف برشلونة مقابل 222 مليون يورو وهي الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.